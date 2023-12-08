اليوم السابع
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سفير مصر بلبنان يبحث مع سمير جعجع التطورات الإقليمية

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 04:52 م
سفير مصر بلبنان يبحث مع سمير جعجع التطورات الإقليمية السفير علاء موسى مع سمير جعجع
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت السفارة المصرية في لبنان، إن السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، زار رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع، حيث تناول اللقاء الاستحقاقات الدستورية القادمة في لبنان والتطورات الإقليمية في المنطقة.

لقاء السفير مع سمير جعجع
لقاء السفير مع سمير جعجع






السفير المصرى لدى لبنان

لبنان

السفير علاء موسى

رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع

سمير جعجع




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