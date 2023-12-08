سفير مصر بلبنان يبحث مع سمير جعجع التطورات الإقليمية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت السفارة المصرية في لبنان، إن السفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية في لبنان، زار رئيس حزب القوات اللبنانيه سمير جعجع، حيث تناول اللقاء الاستحقاقات الدستورية القادمة في لبنان والتطورات الإقليمية في المنطقة.