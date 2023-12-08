اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 11:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز: إدارة بايدن تطلب من الكونجرس بيع 45 ألف قذيفة دبابات ميركافا لإسرائيل

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 10:43 م
رويترز: إدارة بايدن تطلب من الكونجرس بيع 45 ألف قذيفة دبابات ميركافا لإسرائيل جو بايدن
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت مصادر لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة دبابات ميركافا لإسرائيل. 
 
وذكرت مصادر أمريكية أن بايدن حدد مهلة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما ترى المخابرات الأمريكية أن إسرائيل تجاهلت دعوات أمريكية لضبط النفس في عدوانها المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 
ونقل موقع "بوليتيكو" عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام؛ لإنهاء حربها على حركة المقاومة (حماس).
 
وأوضح أحد المسؤولين أن الإدارة الأمريكية نصحت إسرائيل بعدم الذهاب إلى غزة لكن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهلت ذلك، ومضت في خططها للتوغل في القطاع.






بايدن

إسرائيل

ميركافا

أمريكا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة