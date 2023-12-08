رويترز: إدارة بايدن تطلب من الكونجرس بيع 45 ألف قذيفة دبابات ميركافا لإسرائيل

كتب محمد جمال

كشفت مصادر لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة دبابات ميركافا لإسرائيل.

وذكرت مصادر أمريكية أن بايدن حدد مهلة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، فيما ترى المخابرات الأمريكية أن إسرائيل تجاهلت دعوات أمريكية لضبط النفس في عدوانها المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونقل موقع "بوليتيكو" عن 3 مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي أمهلت إسرائيل حتى نهاية العام؛ لإنهاء حربها على حركة المقاومة (حماس).

وأوضح أحد المسؤولين أن الإدارة الأمريكية نصحت إسرائيل بعدم الذهاب إلى غزة لكن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاهلت ذلك، ومضت في خططها للتوغل في القطاع.