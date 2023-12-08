وذكر ميدفيديف - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن إدارة بايدن تواجه احتمالية للهزيمة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأضاف "أن الإدارة الأمريكية ستؤمن بلا شك تمويلًا إضافيًا لنظام كييف، إن لم يكن هذا العام، ثم بعد ذلك، من أجل الحفاظ على نموذج أعمالهم الذي تحركه الحرب على الإطلاق".

وأشار إلى أن إدارة بايدن أحدثت تطورا لم يسبق له مثيل في تاريخ البيت الأبيض وهو "استخرج الكثير من الأموال من الميزانية الفيدرالية لدولة تتأرجح على حافة الانهيار"، مضيفا أنها "لعبت دورًا في مخططات الفساد التي يتورط فيها بايدن وأفراد أسرته بشكل مباشرة".

وذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأخذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، في الاعتبار في تخطيطه للحرب في أوكرانيا.

ولفتت إلى أن خسارة الرئيس الأمريكي جو بايدن العام المقبل ستؤدي إلى تقليص دعم أمريكا لأوكرانيا وتحسين الموقف التفاوضي لروسيا.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في هذه المرحلة، أن لم يلتزم بدعم أوكرانيا في الحرب.