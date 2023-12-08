رئيس محكمة البحر الأحمر يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية فى الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد المستشار على أبو بكر، رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، ورئيس لجنة المتابعة لانتخابات الرئاسة بالمحافظة بالمرور علي عدد من مقرات اللجان الانتخابية بمدينة الغردقة للتأكيد على جاهزية اللجان الانتخابية، قبل بدأ عملية الاقتراع صباح د الأحد المقبل.

وبدأ جولته بالمرور علي مقر لجنة مدرسة محمد الطيب بدائرة قسم ثاني الغردقة وكان في استقباله عدد من أجهزة المحافظة والقيادات الأمنية ومدير المدرسة، حيث شدد المستشار رئيس اللجنة على إزالة جميع المعوقات داخل اللجان لتسهيل مهمة القاضي رئيس اللجنة المشرف علي العملية الانتخابية باللجنة وسهولة حركة الناخبين وتيسيرالوصول إلى مقر اللجنة للادلاء باصواتهم.

رافق المستشار رئيس اللجنة خلال الجولة التفقدية المستشار محمد عبدالرسول عضو لجنة المتابعة.