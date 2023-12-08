خريطة المقار الانتخابية فى حى العمرانية بالجيزة.. تستقبل 311 ألفا و830 ناخبا

كتبت – مرام محمد

تستعد محافظة الجيزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تم تجيهز المقار الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، ورفع كفاءة محيطها بإزالة أى مخلفات أو إشغالات أو تعديات بالشوارع المحيطة والمؤدية إليها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

خصصت محافظة الجيزة 12 مركزًا انتخابيًا و32 لجنة فرعية في حي العمرانية، لاستقبال 311 ألفًا و830 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في المدارس التالية:

-مدرسة الشهيد النقيب/هشام شتا.

-مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات.

-مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية.

-مدرسة الشهيد/أسامة أحمد محمد.

-مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات.

-مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات.

-مدرسة مصطفى كامل المتميزة.

-مدرسة السادات الرسمية.

-مدرسة أحمد خالد الحجار الثانوية.

-مدرسة ثورة التصحيح.

-مدرسة أم الأبطال التجريبية لغات.

-مدرسة دار الحنان.