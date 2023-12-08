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خبير قانونى يوضح محظورات وعقوبة خرق الصمت الانتخابى

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 03:30 ص
خبير قانونى يوضح محظورات وعقوبة خرق الصمت الانتخابى طارق خضر
كتبت إيمان علي

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وتتضمن القائمة النهائية 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية وهم كل من: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس، عبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز السلم.

 







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