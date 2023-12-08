اليوم السابع
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حكاية وطن.. 95 مليون دولار لإنشاء مجمع الحرف اليدوية فى الإسماعيلية

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:00 ص
حكاية وطن.. 95 مليون دولار لإنشاء مجمع الحرف اليدوية فى الإسماعيلية حرف يدوية - ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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تم إطلاق مشروع مجمع الورش الحرفية، ويهدف المشروع إلى نقل جميع الورش الحرفية من داخل مدينة الإسماعيلية إلى الموقع الجديد بمدينة المستقبل من أجل الحفاظ على البيئة والحد من التلوث والمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع 95 مليون جنيه والانتهاء منه خلال عام، وذلك فى إطار حرص الدولة على استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة.
 
وتسعى الدولة إلى تحقيق نهضة صناعية شاملة، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية من الخارج، خاصة ما يتعلق من المنتجات المحلية، ومن مدخلات الصناعة.
 
وانطلاقا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعي وتعميق الصناعة المحلية،تم اطلاق أول علامة مصرية مسجلة باسم باسم بكل فخر صنع في مصر خلال 2016 والهدف الرئيس منها هو تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
 
وفي السياق ذاته، أطلقت الدولة عام 2018 البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي؛ بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتوفير مكون صناعي محلي كبديل للاستيراد ولتسهيل عمل قطاع الصناعة.






الصناعة

المدن الصناعية

الحرف اليدوية

الصناعات اليدوية

الصناعات الحرفية




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