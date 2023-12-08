جيش الاحتلال يعرّى السكان الفلسطينيين بشمال غزة لإجبارهم على النزوح

فى جولة إخبارية جديدة من "هنا غزة" ، نقل الزميل محمد جمال تغطية إخبارية حول أهم الأخبار عن تطورات الوضع فى غزة.
استعرضت التغطية أهم الأخبار حول قطاع غزة، وجاء أبرزها قيام جيش الاحتلال بتعرية السكان الفلسطينيين بشمال غزة لإجبارهم على النزوح، وتجاوز عدد الشهداء إلى أكثر من 17 ألف فلسطينى.
هذا ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لعدد من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم شمال قطاع غزة، حيث رفض هؤلاء الفلسطينيين النزوح إلى جنوب القطاع وتمسكوا بأرضهم خلال الأسابيع الماضية.
ونشر أحد الجنود الإسرائيليين مقطع فيديو يوثق تعرية السكان المدنيين شمال قطاع غزة وذلك تحت ذريعة انتماء بعضهم للفصائل الفلسطينية المقاومة في غزة.
من ناحية أخرى، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالصحة إن البنية التحتية للرعاية الصحية فى قطاع غزة تعرضت للتدمير بشكل كامل، مضيفة أن الاحتلال الإسرائيلى أعلن "حربًا بلا هوادة" على النظام الصحى فى غزة، بعدما تعمد قصف المستشفيات وتدميرها.
وعلى صعيد متصل، ذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة أن 350 فلسطينيًا اسشهدوا جراء عدوان الاحتلال على القطاع خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالى ضحايا العدوان المستمر منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 17 ألف شهيد وما يزيد على 62 ألف إصابة.
من ناحية أخرى، قال الدكتور عبد الجليل حنجل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 60% من مصابي غزة بحاجة للعلاج في الخارج، ولا يوجد مستشفيات تعمل اليوم لعلاج المصابين.
وأضاف حنجل، أن انقطاع الاتصالات والوقود في قطاع غزة يُصعب الوضع بشكل أكبر على المواطنين الذين يعانون كارثة إنسانية في القطاع.
أيضا هاجمت دولة الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش واعتبرت أن ولايته "تهديد للسلم العالمى" وذلك بعد إرسال جوتيريش خطابا لمجلس الأمن حول غزة من أجل تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلى كوهين عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) "إن ولاية جوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمى"، مشيرا إلى أن "طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار فى غزة يشكل دعما للفصائل الفلسطينية.
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