جيش الاحتلال يعرّى السكان الفلسطينيين بشمال غزة لإجبارهم على النزوح

كتب محمود رضا الزاملى

فى جولة إخبارية جديدة من "هنا غزة" ، نقل الزميل محمد جمال تغطية إخبارية حول أهم الأخبار عن تطورات الوضع فى غزة.

استعرضت التغطية أهم الأخبار حول قطاع غزة، وجاء أبرزها قيام جيش الاحتلال بتعرية السكان الفلسطينيين بشمال غزة لإجبارهم على النزوح، وتجاوز عدد الشهداء إلى أكثر من 17 ألف فلسطينى.

هذا ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو لعدد من الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم شمال قطاع غزة، حيث رفض هؤلاء الفلسطينيين النزوح إلى جنوب القطاع وتمسكوا بأرضهم خلال الأسابيع الماضية.