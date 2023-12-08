تفوق مصرى جديد.. مطربة مصرية بالنمسا تحقق المركز الثانى فى مسابقة ضخمة

كتب محمود راغب

في خطوة نجاح جديدة تضاف لتألقها ونجاحاتها السابقة حصلت النجمة المصرية المقيمة بالنمسا مريم طاحون على المركز الثاني في المسابقة الدولية للموسيقى بفيينا والتي أقيمت على مدار شهرين وشارك فيها أكثر من 400 متسابق في مجالي الغناء والعزف من كل دول العالم تقريبا.

وقالت النجمة المصرية مريم طاحون من العاصمة النمساوية فيينا إنني فخورة بهذا الفوز والحصول على الدرع الفضي في واحدة من أهم المسابقات العالمية في الغناء حول العالم، حيث كانت المنافسة شرسة لوجود العديد من المواهب من مختلف دول العالم.

وأضافت مريم طاحون إنني أهدي هذا الفوز إلى وطننا الحبيب مصر فكم أكون فخورة وأنا أرفع اسم بلدي في محفل فني رفيع المستوى وكم أزهو حينما يذكر اسمي موصوفا بجنسيتي المصرية الأصلية.

وتوجهت طاحون بالشكر لكل الداعمين لها وفي مقدمتهم السفارة المصرية وعلى رأسها السفير محمد الملا سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية وكل أبناء الجالية المصرية المهتمين بإظهار الدعم لها ومساندتها، واعدة الجميع بالاستمرار في تقديم أفضل صورة عن الفن والفنان المصري بالنمسا وأوروبا جميعا.

ومن ناحيته قال بهجت العبيدى الكاتب المصري المقيم بالنمسا أن أبناء الجالية المصرية فخورون بالموهبة المصرية في الغناء الأوبرالي مريم طاحون التي تحقق نجاحات متتالية تنسب دائما لمصر الولادة للمواهب التي تستمر على مر العصور تمنح العالم مواهب متميزة في كافة المجالات.

وطالب العبيدي بضرورة الاهتمام من قبل مؤسسات الدولة المعنية بالمواهب المصرية في الخارج عموما فهم قوة ناعمة مصرية ترفع اسم مصر عاليا، كما طالب المؤسسات الأهلية المصرية في الخارج بالوقوف مع المواهب المصرية مؤكدا أن الاتحاد العام للمصريين بالنمسا برئاسة المهندس حسام بازينة سوف يقوم بتكريم النجمة مريم طاحون بعد هذا الفوز الكبير.