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تفاصيل إعلان ترشح بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية فى 2024

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 01:43 م
تفاصيل إعلان ترشح بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية فى 2024 بوتين
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ترشحه بشكل رسمي للانتخابات الرئاسية الروسية 2024.

وقالت وكالة "تاس" اليوم الجمعة، إن "فلاديمير بوتين وافق على المشاركة في الانتخابات الرئاسية عام 2024، وتم الإبلاغ عن ذلك للصحفيين من قبل المشاركين في محادثة مع رئيس الدولة، والتي جرت بعد الحفل الذي أقيم في الكرملين في يوم أبطال الوطن.

وتنتهي صلاحيات بوتين الحالية كرئيس للدولة في 7 مايو 2024، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في روسيا في 17 مارس 2024

يذكر أن بوتين يترشح للرئاسة للمرة الخامسة، وفي حالة فوزه، فإنه سيتولى منصب رئيس الدولة لمدة ست سنوات أخرى، حتى عام 2030.

 

 







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