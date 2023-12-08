تعرف على مراحل إجراء التعداد الاقتصادي السادس

كتب: مدحت عادل

يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إجراء البحث الميداني للتعداد الاقتصادي السادس، والذي تعتمد عليه كافـة قطاعـات الـدولة للحصول على البيـانات.

وتتضمن الملامح الرئيسية للخطة الزمنية لتنفيذ التعداد الاقتصادي السادس مجموعة من المراحل وفي المرحلة الأولى يتم حصر المناطق الصناعية وتحديث أطر الإحصاءات الجارية، ودراسة نتائج الإحصاءات الجارية والمناطق الصناعية والخروج بإطار مناطق المعاونين.

وتشمل المرحلة الثانية حصر المنشآت بمناطق المعاونين، ومراجعة وتدقيق استمارات التعداد الاقتصادي وعددهم 12 استمارة، إلى جانب الحصول على إطار محدث لسحب عينة التعداد الاقتصادي، ثم الاستقرار على عينة التعداد الاقتصادي، وإجراء التجربة القبلية للتعداد الاقتصادي وتقييم كافة الإجراءات والأعمال الخاصة بالاستمارة والتطبيق بعد إجراء التجربة، والتدريب والعمل الميداني للتعداد وأخيرا مراجعة البيانات الواردة واستخراج النتائج.

ويعتبر التعداد الاقتصادي هو الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن الأنشطة والمنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية فى القطاعات المختلفة طبقاً لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية.

ويصنف التعداد الاقتصادى بأنه أحد أهم المشروعات الإحصائية التى يجريها جهاز الإحصاء، ويُنفذ بدورية ثابتة كل خمس سنوات طبقاً للتوصيات الدولية، ولقد نفذ الجهاز حتى الآن عدد خمس تعدادات اقتصادية اعتباراً من عام 1991/1992، كان آخرها التعداد الاقتصادى لعـام 2017/ 2018 والذى أعلنت نتائجه فى مارس 202.