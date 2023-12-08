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تعرف على حركة الطيران الدولية السياحية بمطار مرسى علم الدولى اليوم

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 12:22 م
تعرف على حركة الطيران الدولية السياحية بمطار مرسى علم الدولى اليوم مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الجمعة قرابة 1800 راكب يصلون على متن 12 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 94 رحلة طيران دولية استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.
 
 
وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها  9 رحلات من ألمانيا، ورحلة من التشيك، ورحلة من هولندا وأخرى من إيطاليا.
 
 
يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل 94 رحلة طيران دولية بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة، وتصل تلك الرحلات من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.
 
 
 






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