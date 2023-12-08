تعديل مواعيد بعض القطارات على خط "القاهرة/ الأقصر/ الواسطى/ الفيوم"

كتب سيد الخلفاوى

تعدل هيئة السكة الحديد، بداية من اليوم الجمعة، مواعيد بعض القطارات علي خط القاهرة / الأقصر والواسطي / الفيوم، حيث سيتم تعديل ميعاد قطار رقم 974 ثالثة تهوية القاهرة / الأقصر، ليقوم الساعة 5.20 بدلا من الساعة 5.30، وتعديل ميعاد قطار رقم 736 تحيا مصر سوهاج / نجع حمادي ليقوم الساعة 14.20 بدلا من الساعة 14.15 كالجداول المرفقة.

كما سيتم تعديل مواعيد قطار رقم 130 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 5.30 وقطار رقم 1104 تحيا مصر الواسطي / الفيوم ليقوم الساعة 6.45 بدلا من الساعة 7.05، وقطار رقم 125 تحيا مصر الفيوم / الواسطى ليقوم الساعة 6.15 بدلا من الساعة 6.35 وقطار رقم 143 تحيا مصر الفيوم / الجيزة ليقوم الساعة 7.30 بدلا من الساعة 7.15 كالجداول المرفقة.

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على راحة جمهور الركاب، حيث أكدت الهيئة أنها لا تدخر جهداً فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.