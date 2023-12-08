اليوم السابع
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بريطانيا تمتنع عن التصويت فى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار على غزة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 11:11 م
بريطانيا تمتنع عن التصويت فى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار على غزة مجلس الأمن
كتب محمد جمال

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امتنعت المملكة المتحدة اليوم عن التصويت فى جلسة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار على قطاع غزة.

وأفدات قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها إن مجلس الأمن يفشل في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
 
وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة  منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.
 
وقد سمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.
 






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