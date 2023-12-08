اليوم السابع
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بدء التقدم لمنح دراسية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعاملين بالحكومة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 11:51 ص
بدء التقدم لمنح دراسية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعاملين بالحكومة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عن فتح باب التقدم لمنح دراسية للعاملين بمؤسسات الحكومة؛ بهدف رفع كفاءة الكوادر البشرية بالمؤسسات الحكومية وتعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسن ومتابعة مسارهم الوظيفى فى الحاضر والمستقبل خلال الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 15 يناير 2024.
 
 
ويتم التقدم لهذه المنح للكوادر المهتمين بالحصول على درجة الماجستير وأبحاث ما بعد الدكتوراه وتدريب قصير المدى (من 3 إلى 4 أشهر) فى الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية والجامعة الأمريكية بمصر.
 
 
 
وتشمل المجالات المتاحة (طاقة - صناعة - زراعة - إدارة النفايات المائية - إدارة النفايات الصلبة - التكنولوجيا الرقمية في جمع البيانات - الخدمات المصرفية - المالية - صنع السياسات - التنمية - الاتصالات - العلامات التجارية - العلوم الإنسانية - مواصلات ونقل - صحة - تعليم - التخطيط المدني المُستدام - التنمية الحضرية - التعدين - السياحة - القانون).
 
 
 
وللمزيد من التفاصيل عن كيفية التقدم والشروط والمستندات المطلوبة برجاء الدخول على:
 
http://egypioneers.mohesr.gov.eg/






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