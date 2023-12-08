بدء إجراءات تفعيل صندوق الخسائر بـ"كوب 28" ودعوة الدول لتقديم مرشحيها

رسالة دبي: شعبان هدية

تأكيدا لاتمام نهائي لجميع قواعد تشغيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أقرته رئاسة cop28 ، في جلستها الافتتاحية 30 نوفمبر الماضي، وجهت الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ برئاسة سيمون ستيل، خطابًا رسميًا تدعو فيه الدول الأعضاء في الاتفاقية – الأطراف- لتقديم ترشيحات ممثليها لعضوية الهيئة العليا والأمانة الفنية لصندوق الخسائر والأضرار .

ومن المقرر أن يتضمن الصندوق الجديد الذي بدأ خطواته الأولى في شرم الشيخ27 cop، وكان أهم انجازات مؤتمر المناخ، 26 عضوا يمثلون دول الشمال 12 عضواً، والجنوب 14 عضواً ( الدول المتقدمة والدول النامية والناشئة).

وحددت الأمانة التنفيذية للمناخ بالأمم المتحدة غدا السبت كفترة نهائية لتقديم الدول الترشيحات، وذلك لاستكمال إجراءات الانتخاب للأعضاء، حيث تحاول السكرتارية التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ أن تنتهي من انتخاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق والخروج بهيكل متكامل قبل انتهاء هذه القمة المحدد لها 12 ديسمبر الجاري، وخاصة أن الصندوق انجز تعهدات مالية بما يقارب 800 مليون دولار حتى الآن، وهو أسرع آلية مالية تم إنجازها في تاريخ الأمم المتحدة بشأن معالجة تغير المناخ .

مؤتمرCOP هذا مختلف بشكل حقيقي

فيما أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن قمة المناخ المنعقدة حاليا في دولة الإمارات صنعت التاريخ بالفعل، وأحيت الأمل والتفاؤل بفضل الزخم الكبير في إنجازاتها، مضيفا "أعتقد بأننا نتفق جميعا على أن مؤتمرCOP هذا مختلف بشكل حقيقي وقد صنع التاريخ بالفعل".

ولفت إلى أن الجذب والمشاركة والإيجابية والأمل والتفاؤل الذي يحيط بمؤتمر الأطراف COP28 "أمر غير مسبوق"، وأوضح: "لقد بنينا معًا مستوى غير مسبوق من الزخم وفاجأنا المتشككين بالنتائج وألهمنا المتفائلين ومن خلال العمل معًا، يمكننا المساعدة في الحفاظ على كوكبنا"، كما طالب الدول بالخروج من "مناطق الأمان" للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن المناخ، وأكد أن المجتمعون في COP28 لديهم القدرة على إحداث نقلة نوعية في الأيام الخمسة المقبلة من القمة.

تقديم الترشيحات في أقرب وقت

ودعت وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة للمناخ، من خلال مجموعاتها الإقليمية ودوائرها الانتخابية، إلى تقديم ترشيحات الممثلين لعضوية مجلس الصندوق إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في أقرب وقت ممكن.

وشجع رئيس مؤتمر cop28، سلطان الجابر في الجلسة العامة الافتتاحية، الأطراف على ترشيح أعضاء وأعضاء مناوبين لمجلس إدارة الصندوق حتى يتمكن المجلس من العمل ويخدم البلدان النامية المعرضة بشكل خاص للآثار الضارة لتغير المناخ.

الاجتماع الأول

كما طُلب من أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ البدء في الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق بمجرد تقديم جميع ترشيحات الأعضاء المصوتين، في موعد أقصاه 31 يناير 2024.

وفي اليوم الأول، أعلنت القمة عن التوصل إلى اتفاق تاريخي لتنفيذ صندوق الخسائر والأضرار، وفي سابقة فريدة، ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف منذ تدشينها في عام 1979، تم إقرار أجندة COP28 في أول يوم بالمؤتمر، وفي اليوم الخامس كان المؤتمر قد نجح في حشد تمويلات تاريخية تجاوزت 83 مليار دولار لضخها في شرايين العمل المناخي، وبين اليومين شهد العالم لأول مرة توافقات تاريخية قادته إلى إعلانات وتعهدات غير مسبوقة شملت عشرات الدول.

وقد وصف الدكتور سلطان الجابر، رئيس مؤتمر COP28 إقرار الصندوق في اليوم الأول للقمة بقوله "هناك شيء خاص يحدث هنا في COP28 وفي دبي.. لقد اتحدت الأطراف على التضامن، وأدت عملا ملهما، وحشدت أكثر من 83 مليار دولار من التزامات التمويل، وحفزت الزخم المطلوب للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية في متناول اليد".