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الهلال الأحمر الفلسطينى: إجلاء 14 ألف نازح بمستشفى القدس في غزة إثر حصار إسرائيلى

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 01:52 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: إجلاء 14 ألف نازح بمستشفى القدس في غزة إثر حصار إسرائيلى مستشفيات غزة
كتب محمد شعلان

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أكد رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الوضع الصحي في شمال غزة كارثي وبحاجة إلى تدخل أممي لمنع تفاقم الأزمة الصحية وطواقمهم تواصل عملها تجاه جميع الفئات المتضررة من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار رائد النمس، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه تم إجلاء نحو 14 ألف نازح بمستشفى القدس في غزة إثر الحصار الإسرائيلي، مؤكدا أنهم يواجهون نقصا كبيرا في المستلزمات الطبية الازمة لعلاج المصابين ويعملون على توفير المواد الاغاثية للنازحين فيس قطاع غزة، كما أكد تواصلهم مع جميع الشركاء لاسيما الهلال الأحمر المصري لوضع برامج وخطط لإنقاذ الجرحى في غزة.

وأفاد مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، بأنهم يستقبلون يوميا نحو 200 حالة من المصابين في غزة وانشأوا وحدة ميدانية لتكون نقطة طبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين في غزة، مؤكدا أن طواقمهم تواصل عملها تجاه جميع الفئات المتضررة من العدوان الإسرائيلي.







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