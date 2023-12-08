اليوم السابع
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النيابة تواجه عصابة حلوان بكاميرات المراقبة وتأمر بحبسهم 4 أيام

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 12:00 م
النيابة تواجه عصابة حلوان بكاميرات المراقبة وتأمر بحبسهم 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسني

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أمرت جهات التحقيق، بحبس 4 متهمين بانتحال صفة ضباط وسرقة مواطنين في منطقة حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة ومواجهة المتهمين بها.
 
وكشفت التحقيقات الأولية، عن قيام 4 أشخاص بانتحال صفة ضباط، والتعدي على  (شخصين) حال استقلالهما سيارة، و قاموا باستيقافهما وإدعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما وإصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما ولاذوا بالفرار.
 
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقروا بتصرفهم فى السيارة وبيعها لعميلهم، مقيم بمحافظة القليوبية نظير (مبلغ مالى) قاموا باقتسامه فيما بينهم.
 
 

 







انتحال صفة ضابط

انتحال صفة

تحقيقات النيابه

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