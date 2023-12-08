النيابة تواجه عصابة حلوان بكاميرات المراقبة وتأمر بحبسهم 4 أيام

أمرت جهات التحقيق، بحبس 4 متهمين ب انتحال صفة ضباط وسرقة مواطنين في منطقة حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لبيان تفاصيل الواقعة ومواجهة المتهمين بها.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن قيام 4 أشخاص بانتحال صفة ضباط، والتعدي على (شخصين) حال استقلالهما سيارة، و قاموا باستيقافهما وإدعوا أنهم "رجال شرطة" وقاموا بالتعدى عليهما وإصطحبوهما داخل الميكروباص واستولوا على السيارة وتخلوا عنهما ولاذوا بالفرار.