المتحدة تطلق أغنية "صاحبة معالى السيادة مصر" للحث على المشاركة بالانتخابات

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية جديدة، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستنطلق بعد غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام.

وتقول كلمات الأغنية للمطرب مينا عطا: "صاحبة معالي السيادة مصر، تطلب عيننا حاضر، نازلين علشانها اليوم ده هي ولا حد غايب الكل حاضر، فرحانة هي ودول ولادي ونور عينا، فرحة زماني وكنزي هما، في كل ماضي وجاي وحاضر، صوتك هيفرق إنزل وشارك وقول لصاحبك وأخوك وجارك، تعالى يالا نخلي مصر اليوم ده عيد، الفرحة تكمل والصورة أجمل، طول ما إحنا لمة ولا أمة تقدر علينا وده مش جديد".





الأغنية من كلمات سالم الشهباني، وألحان أحمد العتباني، وإخراج إبرام عبد المسيح.