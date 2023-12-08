اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القمر يقترن اليوم مع سبيكا ألمع نجوم برج العذراء فى مشهد بديع

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:00 ص
القمر يقترن اليوم مع سبيكا ألمع نجوم برج العذراء فى مشهد بديع اقتران القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشهد الكرة الأرضية، اليوم الجمعة وغدا السبت، اقتران القمر وسبيكا، حيث يشرق القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجم في برج العذراء).
 
ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة بغضون الـ2:50 صباحا تقريبا إلى أن يختفى المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.
 
ومن الجدير بالذكر أن نجم Spica هو نجم من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بحوالى 260 سنة ضوئية.






القمر

القمر وسبيكا

النجوم

القمر والنجوم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة