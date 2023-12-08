القاهرة الإخبارية: دخول 3 شاحنات وقود تحمل أكثر من 90 ألف لتر سولار إلى غزة

كتب محمد شعلان

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، بدخول 3 شاحنات وقود تحمل أكثر من 90 ألف لتر سولار إلى غزة ووصول 50 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

كما أكد مراسل القاهرة الإخبارية، وصول 7 مصابين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.