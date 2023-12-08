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القاهرة الإخبارية: دخول 3 شاحنات وقود تحمل أكثر من 90 ألف لتر سولار إلى غزة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 01:46 م
القاهرة الإخبارية: دخول 3 شاحنات وقود تحمل أكثر من 90 ألف لتر سولار إلى غزة شاحنات وقود
كتب محمد شعلان

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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، بدخول 3 شاحنات وقود تحمل أكثر من 90 ألف لتر سولار إلى غزة ووصول 50 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح.

كما أكد مراسل القاهرة الإخبارية، وصول 7 مصابين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.







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