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الفصائل الفلسطينية: مقتل جندى إسرائيلى أسير خلال محاولة جنود الاحتلال تحريره

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 09:41 ص
الفصائل الفلسطينية: مقتل جندى إسرائيلى أسير خلال محاولة جنود الاحتلال تحريره جنازة أحد جنود الاحتلال - ارشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان اليوم الجمعة - نشرته وسائل إعلام فلسطينية - مقتل أحد الجنود الأسرى لديها خلال محاولة فاشلة لجيش الاحتلال للوصول إليه فجر اليوم الجمعة.

وقالت الفصائل، إن "مقاتليها اكتشفوا قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها التقدم "لتحرير أحد أسرى العدو" واشتبكوا معها، ولفتت إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل وإصابة أفراد هذه القوة وتدخل الطائرات الحربية بالقصف للتغطية على الانسحاب.

وأكدت الفصائل، أن الاشتباك أدى أيضا إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ البالغ من العمر 25 عاما، والسيطرة على بندقية وجهاز اتصال للقوة الخاصة الإسرائيلية.

 







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