الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية تنعى شقيق الفنان أحمد حلمى

القليوبية - إبراهيم سالم

نعت محافظة القليوبية، فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها بمحافظة القليوبية، قائلة: " تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ، ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".

توافد أهالى الراحل خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، وشقيق الفنان أحمد حلمي، والعشرات من أهالي مدينة بنها، لمسجد ناصر ببنها، تمهيدا لصلاة الجنازة على جثمان الراحل لتشييعه لمثواه الأخير بمقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها.

وظهرت علامات الحزن الشديد علي الفنان أحمد حلمي، أثناء تواجده إلي جوار جثمان شقيقه داخل المسجد، واتشحت الأسرة بالسواد حزنا علي الراحل.

وكانت قد أعلنت أسرة الفنان أحمد حلمي، صباح اليوم الجمعة، وفاة شقيقه الأكبر خالد حلمي.

وأوضحت الأسرة، موعد ومكان صلاة الجنازة، حيث ذكرت أنه سيتم تشييع الجثمان بمدينة بنها من مسجد ناصر بالفلل، عقب صلاة الجمعة، على أن يقام العزاء بمضيفة عبدالمنعم رياض بالمنشية بمدينة بنها اليوم، كما تقيم العائلة عزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد الأحد المقبل.

ونعت سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، شقيقها الأكبر على صفحتها بموقع التواصل: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".