الشرقية تعلن جاهزية اللجان الانتخابية وتوفير سبل الراحة للناخبين

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،جاهزية المراكز الانتخابية بنطاق المحافظة لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم, مشيراً إلى توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية لتيسير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

أوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في حاله طوارئ قصوى تزامناً مع انطلاق الانتخابات الرئاسية بعد غد الأحد والمستمرة على مدار 3 أيام لخروج العرس الانتخابي في أبهى صوره.

أجري رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على اللجان والمراكز الانتخابية للتأكد من نظافتها ورفع أي اشغالات تعيق حركة المواطنين أثناء دخولهم لتلك المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، فضلاً عن مراجعه أعمده الإنارة بمحيط المراكز الانتخابية وجميع الطرق المؤدية إليها وتوفير مقاعد ومظلات امام اللجان، وأماكن وساحات انتظار للناخبين ، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.