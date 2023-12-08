اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 03:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الخارجية العراقية تدين تعرض سفارة أمريكا لدى بغداد لاعتداءات من مجموعات منفلتة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:01 م
الخارجية العراقية تدين تعرض سفارة أمريكا لدى بغداد لاعتداءات من مجموعات منفلتة وزير خارجية العراق
كتب احمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبرت وزارة الخارجيّة العراقية عن رفضها، وإدانتها لما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد من إعتداءات من قبل مجموعات منفلتة، وفي هذا الصدد، مجددة حرصها  على الالتزام بحُرمة البعثات الدبلوماسيّة وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر.

 
اكدت الخارجية العراقية أنَّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات وتبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أيِّ إخلال بأمن البعثات الدبلوماسيَّة.
 
واوضحت وزارة الخارجيّة العراقية انها تُتابِع مع السلطات الأمنيّة المسؤولة عن التحقيق، لمعرفة المُتسبِّبين بهذا الاعتداء، مشددة على أنّ مثل هذه الأفعال لن تُؤثّر في سير العمل الدبلوماسيّ الذي يُوليه العراق أهمّية بالغة؛ لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المُتبادَلة للمصالح الثنائيّة.
 
 
 
 






اخبار العراق

الخارجيه العراقيه

قصف سفاره امريكا في بغداد

اليوم السابع بلس

الحكومه العراقيه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة