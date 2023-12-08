الخارجية الصينية :تخفيض رسوم التأشيرات 75% من المعدلات الحالية لمدة عام

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أعلنت الخارجية الصينية، أن السفارات والقنصليات الصينية فى الخارج ستخفض رسوم التأشيرات إلى 75% من المعدلات الحالية، كإجراء مؤقت فى الفترة من 11 ديسمبر الجارى وحتى 31 ديسمبر من العام المقبل.



وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم /الجمعة/ وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية الصينية المحلية متاحة للحصول على مزيد من المعلومات، مشيرا إلى أنه بعد تنفيذ تدابير إدارة كوفيد-19 باعتباره مرضا مُعديا من الفئة "ب" فى 8 يناير 2023، واصلت الحكومة الصينية تحسين سياسات التأشيرة وسياسات الدخول بالنسبة للأجانب من أجل تعزيز التبادلات الشعبية.