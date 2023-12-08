البيت الأبيض: بايدن أكد التزامه بتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أخر التطورات في قطاع غزة.

وشدد الرئيس الأمريكي على التزامه بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بشكل متزايد ومستدام، كما أعرب عن شكره للملك على شراكة الأردن الحاسمة في هذا الجهد.

وأكد الرئيس والملك على التزامهما بالعمل معا ومع الشركاء الإقليميين الآخرين لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية.