اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 ديسمبر 2023 02:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: بايدن أكد التزامه بتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 01:49 م
البيت الأبيض: بايدن أكد التزامه بتسهيل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ناقش مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أخر التطورات في قطاع غزة.

وشدد الرئيس الأمريكي على التزامه بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بشكل متزايد ومستدام، كما أعرب عن شكره للملك على شراكة الأردن الحاسمة في هذا الجهد.

وأكد الرئيس والملك على التزامهما بالعمل معا ومع الشركاء الإقليميين الآخرين لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك من خلال إقامة دولة فلسطينية.

 

 







البيت الأبيض

بايدن

إيصال المساعدات إلى قطاع غزة

غزة

قطاع غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة