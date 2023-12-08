الأحوال المدنية تستجيب لالتماس سيدة لاستخراج بطاقة لها

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

استجابت وزارة الداخلية لالتماس أحد المواطنين الذى طالب خلاله مساعدته فى استخراج بطاقة الرقم القومى الخاص بوالدته المقيمة بمحافظة بنى سويف، وعدم قدرتها على صرف معاش والده المتوفى منذ عدة سنوات، بسبب عدم تسجيل والدته بالسجل المدنى وسقوط القيد الخاص بها، حيث تم إيفاد مأمورية من قطاع الأحوال المدنية لمنزل المذكورة وإنهاء الإجراءات اللازمة للقيد الخاص بها، وكذا إستخراج شهادة ميلاد لها وبطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتم تسليمها لها بمحل إقامتها.

ولاقت تلك المبادرة استحسانا وقبولا من السيدة وأهليتها، وتقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لالتماسه.