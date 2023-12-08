افتتاح 3 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 8 ملايين جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم إفتتاح 3 مساجد جديدة اليوم الجمعة بمركزي حوش عيسى ودمنهور بتكلفة إجمالية 8 مليون جنيه وهم:

- مسجد السعداوي عامر - حوش عيسى على مساحة 150 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الضياء - قرية العوجا - دمنهور على مساحة 326 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد الشرقي - قرية الطنطاوي - دمنهور على مساحة 400 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه.