استعدادات مكثفة للعرس الانتخابى.. تجهيز 524 لجنة بقرى ومدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، استعدادات مكثفة لإجراء الانتخابات الرئاسيىة، المقرر لها أيام 10و11و12 من شهر ديسمبر الجاري، فجرى تعقيم وتطهير اللجان، لأداء 2 مليون و 339 ألف و 800 ناخب في العرس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفر الشيخ موزعين على 14 لجنة عامة، و 508 مركز انتخابى بـ 524 لجنة فرعية، منهم 5 لجان فرعية للوافدين من محافظات الجمهورية.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتخصيص مسار لذوي الهمم، وكبار السن، لتسهيل إدلائهم بأصواتهم، مناشداً كافة المواطنين بالمشاركة الحقيقية في الانتخابات الرئاسية والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، من خلال سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع اختيار الأدوار الأرضية لمقر اللجان تسهيلا على كبار السن وذوي الهمم واستعمال الاثاث المدرسى لتسهيل انتظار الناخبين، والتأكد من صلاحية جميع المقرات العامة، التي تم التوافق عليها مع الجهات الأمنية ومحكمة كفرالشيخ الابتدائية.

وأكد على ضرورة جاهزية جميع مراكز الاقتراع من حيث "النظافة، العبارات المسيئة، وسائل الإطفاء، المولدات، الإعاشة لقوات التأمين، خطة الإسعاف، المظلات"، مضيفاً أنه يتم من الآن المرور على المقرات الانتخابية قبل بدء الانتخابات للاطمئنان على تجهيز مقار الاقتراع بالمحافظة، ووضع التسهيلات اللازمة لحسن سير العملية الانتخابية، كمهمة قومية تقع مسئوليتها على الجميع، مشدداً على حسن معاملة المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنّه تم إنهاء استعدادات المستشفيات، وعمل خطة للطوارئ، وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ، كما وجّه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة، ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولاً بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة والإنارة والنظافة بها، مشيراً إلي أنّ غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن تُتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، منوهاً أنّه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم «0473220792» من التليفون الأرضي أو التليفون المحمول.



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