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ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على مخيم الفارعة بطوباس لـ5 فلسطينيين

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 09:33 ص
ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال على مخيم الفارعة بطوباس لـ5 فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مخيم الفارعة جنوب طوباس، إلى 5 شهداء.

وأفادت الصحة، باستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل للمخيم، فيما ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين.

وقالت وكالة "وفا" إن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

 







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