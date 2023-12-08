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ارتفاع عدد الشهداء بقطاع غزة إلى 17490 بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة

الجمعة، 08 ديسمبر 2023 07:16 م
ارتفاع عدد الشهداء بقطاع غزة إلى 17490 بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة شهداء غزة
كتب محمد جمال

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أعلن مكتب الإعلام الحكومى بغزة ارتفاع عدد الشهداء إلى 17490 بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ووثقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم /الجمعة/ استشهاد 273 فلسطينيا داخل مراكز الإيواء التابعة لها فى مناطق متفرقة من قطاع غزة، بعد استهدافها بشكل مباشر من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، كما أصيب 966 بجروح مختلفة، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلى على القطاع فى السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت "أونروا" -فى تقرير- أن 33 مؤسسة تابعة لها أصيبت بشكل مباشر من القصف، كما تضررت 57 مؤسسة بسبب عمليات القصف المستمرة لليوم الـ63 على التوالي، لافتة إلى أن 1,2 مليون نازح ممن فقدوا منازلهم أو تعرضت مناطقهم للقصف، لجأوا لـ 155 مركز إيواء تابع لها.


وأشارت "أونروا" إلى أن 132 من موظفيها استشهدوا فى عمليات القصف المستمر على القطاع، مؤكدة وجود 11388 مريضا داخل مراكز الإيواء يحتاجون لرعاية طبية، إضافة لوجود 50 ألف إمرأة حامل بحاجة ماسة للعلاج والرعاية الصحية.


بدورها، وثقت منظمة الصحة العالمية، 212 هجومَا على مرافق الرعاية الصحية فى قطاع غزة، منذ بدء العدوان.


أسفر القصف المدفعى والجوى الإسرائيلي، وكذلك التوغل البرى الذى ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ ذلك الحين، عن مقتل ما لا يقل عن 565 شخصا وإصابة 732 آخرين من القطاع الصحي، مثلما طال 56 منشأة صحية و59 مركبة إسعاف.


وحسب إحصائيات المنظمة التى صدرت، اليوم الجمعة، فإن 60% من الهجمات على المرافق الصحية، و58% من المستشفيات المتضررة كانت فى مدينة غزة.


ودعت المنظمة إلى احترام القانون الدولي، والتدخل الفعلى لضمان حماية المرافق الصحية.







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