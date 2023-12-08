اتحاد الجمعيات الأهلية: غرفة عمليات لمتابعة حملات التوعية بانتخابات الرئاسة

كتب مدحت وهبة

أعلن الاتحاد العام للجمعيات بالتنسيق والتحالف الوطني للعمل الأهلي مع بداية فترة الصمت الانتخابي التي بدأت منذ منتصف ليل وتستمر ليوم السبت 9 ديسمبر حالة الطواريء بجميع الغرف المركزية التي تعمل علي مدار الساعة في حملة التوعية ومناشدة المواطنين. باهمية. المشاركة في العملية الانتخابية وقد قامت الغرفة العمليات المركزية بالقاهرة بوضع خطة عمل للتواصل المستمر مع جميع الاتحادات الاقليمية في الـ 27 محافظة بالإضافة للاتحادات النوعية. من الاتحادات النسائية والعمال والنقابية واتحادات ذوي الاحتياجات الخاصة وتم التواصل معاهم لتقديم كافة اوجة التعاون. لذوي الاعاقة والمرافقين معاهم للوصول الي اللجان الانتخابية بكل يسر بالاضافة لقيام عدد كبير من شباب المتطوعين بجميع العمليات التابعة "لحملة انزل شارك مصر الاهم" بعمل مراكز خدمات مواطنيين لمساعدة كافة الاهالي في محافظات وجة قبلي وبحري لمساعدة الأهالي في القري والمراكز والنجوع لمساعدتهم في الدخول على، موقع اللجنة الوطنية للانتخابات. ومعرفة لجانهم الانتخابية.

وقال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو التحالف الوطني بان عمل اللجان المركزية مستمر بشكل اكثر كثافة لان حملات التوعية لا تخترق الصمت الانتخابي . لانها تستهدف مشاركة المصريين في الانتخابات بشكل عام وليس دعما لحملات المرشحين بل هي تراهن وتعمل علي نزول جموع المصريين الي اللجان الانتخابية من اجل الاداء باصواتهم لافتا إلى دور العمل الاهلي في خدمة المجتمع وقضايا الوطن وبالتالي حملة تستهدف توعية والوصول الي كافة اطياف المجتمع ونناشد كل مواطن مصري باهمية استخدام حقه الدستوري وان كثافة المشاركة ستؤكد أهمية الانتخابات الرئاسية المصرية امام العالم

وأوضح ان هناك تنسيقا مع التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وأن غرفة العمليات المركزية بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والغرف الفرعية على مستوى المحافظات تعمل على مدار الساعة من أجل الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالعملية الانتخابية وتوعية المواطنين وإرشادهم بمقراتهم الانتخابية وتوفير مرافقين لكبار السن وتقديم التيسيرات اللازمة لكافة المواطنين لوصولهم للجان خاصة الفئات الأكثر احتياجا في مقدمتهم ذوي الهمم والسيدات والمسنين لافتا إلى أن الحملة تراهن علي وعي الاسر المصرية في حث ابناءهم للمشاركة الايجابية وان تكون الاسرة ككل لها دورا فعال في مستقبل الوطن.

وأكد ان الهيئة الوطنية تعمل بكامل طاقتها للخروج بالانتخابات في أفضل صورة مشرفة لمصر أمام العالم بإشراف قضائي كامل كما توفر لينك خاص يمكن للناخب التعرف على مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به.