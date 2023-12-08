أهمها بلاش تدخين وحافظ على وزنك .. نصائح للوقاية من مرض السرطان

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من النصائح التي يفضل اتباعها لتقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، أو عدم الإصابة به مجددا بعد التعافى، وذلك وفقا لموقعى mayoclinic وhealthline.

-الإقلاع عن التدخين



التدخين يعد من أسباب الإصابة بالسرطان، ولذا يجب الإقلاع عن هذه العادة السيئة التى تساهم في الإصابة فى العديد من أنواع السرطان مثل سرطان الرئة وعنق الرحم والكلى، والحلق والفم.

- اتباع نظام غذائي صحي



يعد تناول الأطعمة الصحية الغني بالعناصر الغذائية المهمة والمفيدة من أهم النصائح التي يجب القيام بها للحد من الإصابة بالسرطان، فالخضراوات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، وتجنب الأطعمة عالية الدهون والسعرات الحرارية واللحوم المصنعة تعد من أهم النصائح التي عليك القيام بها.

-الحفاظ على وزن صحي



زيادة الوزن من أبرز الأسباب التي تزيد من من فرص الإصابة بالسرطان، ولذا التخلص منها بالإضافة إلى ممارسة التماريين الرياضية تعد من أهم النصائح.

-تجنب التعرض لأشعة الشمس المضرة



الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة يزداد لديهم الإصابة بالسرطان الجلد، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق التعرض لأشعة الشمس قبل الساعة 10 صباحا، وبعد 4 عصرا، أو أخذ الاحتياطات حال الاضطرار النزول فى هذا الوقت مثل كريمات الحماية.

-أخذ اللقاحات



تساعد في الوقاية من بعض حالات العَدوى الفيروسية والوقاية من الإصابة بالسرطان، فلقاح التهاب الكبدي بس يقلل الإصابة بسرطان الكبد.وهناك لقاح للحماية من سرطان عنق الرحم.

-الرعاية الصحية



القيام باختبارات دائمة تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن الإصابة بمرض السرطان.