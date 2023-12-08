أمريكى من أصل مصرى يقرر الترشح لانتخابات الكونجرس الأمريكى ويشيد بإنجازات الرئيس السيسى

أ ش أ

قرر محمد الشربينى (أمريكى من أصل مصرى) الترشح لانتخابات الكونجرس الأمريكى عن ولاية كاليفورنيا، والتى تجرى مرحلتها الأولى فى مارس القادم، ليكون الصوت العربى الوحيد فى الكونجرس.

وأشاد الشربيني، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من إنجازات فى مختلف المجالات، معربا عن تطلعه لدعم العلاقات المصرية- الأمريكية فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات.

وحول رؤيته للأحداث الحالية فى قطاع غزة.. أعرب الشربيني، عن أسفه وحزنه لسقوط الضحايا، متمنيا الوقف الفورى لإطلاق النار لحقن دماء الأبرياء والدخول فى عملية سلام لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية حتى يعم السلام والتنمية الاقتصادية الشاملة فى المنطقة.

ويتمتع محمد الشربينى وهو رجل أعمال من أصل مصرى، يقيم فى ولاية كاليفورنيا منذ 38 عاما، بعلاقات قوية مع العديد من الشخصيات الأمريكية ورجال السياسة والأعمال من خلال مسيرته وعمله فى مجال السياحة، مما شجعه على الترشح لعضوية الكونجرس الأمريكي.