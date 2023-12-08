جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم للاطلاع على آخر المستجدات.

وحث أوستن على زيادة الجهود لحماية المدنيين في غزة وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية والحد من عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.

وأدان وزير الدفاع الأمريكي العدوان الحوثي المتزايد في البحر الأحمر الذي يهدد حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة.

