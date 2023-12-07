4 قوافل طبيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية جمعية الاورمان تكثيف الجهود لدعم الاسر الاولي بالرعاية والاكثر احتياجاً في قري ونجوع محافظة المنوفية، وذلك بمشاركة مئات المتطوعين والمتطوعات من مختلف الاعمار بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن مشاركة المتطوعين تمنحهم فرصة لتأكيد روح الانتماء والحث على الشعور بالمسئولية المجتمعية ومشاركتهم في التنمية، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، ان الجمعية بمحافظة المنوفية خلال شهر ديسمبر وبمشاركة مئات المتطوعين ستنظم 4 قوافل طبية بالتعاون مع المستشفي الجامعي بشبين الكوم، بالاضافة الي عمل عشرات عمليات القلب والعيون، وتنظيم معارض لتوزيع الاثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية والملابس الجديدة بالمجان، فضلا عن تنظيم احتفالات لدعم زواج الفتيات اليتيمات وتوزيع مشاريع التمكين الاقتصادي.

مضيفا أن الجمعية تهتم بالعمل التطوعي منذ إنشائها، وذلك من خلال تكريم المتطوعين وتقدير جهودهم عن طريق منحهم شهادات تقدير أو جوائز تكريمية، بالاضافة الي اطلاق حملات توعية حول أهمية التطوع ودوره في تحسين المجتمع عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية لزيادة الوعي بقيم التطوع، بجانب زيادة وعى الجميع بمجهوداتهم الذين يقومون بها طوال العام، والعمل على حثهم بضرورة المشاركة في التطوع مثلهم، ومساعدة كل المحتاجين.

مؤكداً علي أهمية العمل التطوعي، حيث يُعد العمل التطوعي موردًا هائلاً متجددًا لحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فالمتطوعون هم أول من يقدم المساعدة لمن يحتاجها، ويتصدرون الصفوف في أوقات الأزمات وحالات الطوارئ، وهي حالات غالبًا ما تكون شديدة الصعوبة وقاسية.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي للتطوع يتم الاحتفال في 5 ديسمبر من كل عام، حيث حددته الأمم المتحدة للاحتفال به على مستوى دول العالم، وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 1985.