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وزير خارجية فلسطين سابقا: أتوقع اتخاذ مجلس الأمن قرارًا مهما بشأن غزة خلال يوم أو إثنين

الخميس، 07 ديسمبر 2023 10:44 م
وزير خارجية فلسطين سابقا: أتوقع اتخاذ مجلس الأمن قرارًا مهما بشأن غزة خلال يوم أو إثنين ناصر القدوة
كتب أحمد عرفة

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قال ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، إن استخدام المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة من قبل الأمين العام لا علاقة له بما سينتج عن مجلس الأمن.
 
وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة أ بى سى مصر، أن المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة تلفت انتباه مجلس الأمن لحالة معينة وبالتالي يصبح المجلس مضطرا للانعقاد.
 
وأوضح ناصر القدوة، أن استخدام الأمم المتحدة للمادة 99  يثير غضب إسرائيل التى تعتبر ولاية أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة تهديدا للسلام العالمى.
 
وقال وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: "نحن أقرب لاتخاذ مجلس الأمن قرارا مهما بشأن غزة خلال يوم أو اثنين على الأكثر، والولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق الفيتو نحو 30 مرة بمجلس الأمن ضد مشاريع قرارات بشأن غزة".






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