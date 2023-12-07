وزير المالية: متفائل رغم الصعوبات.. واقتصاد مصر قادر على الصمود

كتبت منال العيسوي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود ، قائلا :" انا متفائل رغم كل الصعوبات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ، فلا نستطيع إنكار الآثار السلبية على المواطن وقدرته الشرائية".

وشدد وزير المالية خلال كلمته، اليوم الخميس ضمن الجلسة الافتتاحية مصر السيسى وبناء الدولة الحديثة" جمهورية الفرص والمستقبل الواعد" المنعقد اليوم الخميس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذى تنظمه مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، انه مع رجوع الأمور سيتمكن الاقتصاد المصرى من استرداد عافيته.

وأوضح معيط أنه خلال عامى 2016-2017 ساعدت مقاومتنا فى اجتياز الأزمات خلال فترة كورونا، وتجاوزنا الوضع وعدينا بمصر لبر السلامة، مضيفا أنه خلال الفترة المقبلة نحتاج أن يدفع معنا القطاع الخاص بتوفير بعض فرص العمل، حيث أنه هناك 160 ألف شخص كل عام يخرجون على المعاش، ويتم تعيين 100 الف والنسبة المتبقية نعول فيها على القطاع الخاص.

وشدد وزير المالية قائلا :" الاقتصاد المصرى يستطيع أن يتعافى وهناك مؤشر حدث خلال شهر نوفمبر خاص بالعائد على السندات المصرية حيث هبط 15,2، مششدا على أن عام 2024 سيكون عام خير إن شاء الله.