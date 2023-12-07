وزير الاتصالات الفلسطينى: وقوف مصر ضد التهجير القسري حال دون النزوح من غزة

كتب سمير حسنى

قال اسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، إن وقوف مصر والدول العربية ضد التهجير القسري للفلسطينيين حال دون نزوحهم خارج غزة، متهما الاحتلال بالعمل على بث الذعر بين أهالي القطاع من خلال الرسائل المختلفة التي يرسلها للمواطنين.

شدد "سدر" في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، على بقاء الفلسطينيين صامدين على الأرض الفلسطينية، معقبا بالقول: "لن نمرر مخططات الاحتلال الإسرائيلي".

كشف وزير الاتصالات الفلسطيني عن انقطاع في أحد خطوط الاتصالات شمال غزة، مؤكدا العمل مع شركات الاتصالات لإصلاحه وإعادة الخدمة مرة أخرى.