وزارة الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج هدفها بناء أسرة خالية من الأمراض

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج الهدف منها هو بناء أسرة صحية خالية من الأمراض فى المستقبل .

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن الفئات المستهدفة من مبادرة فحص المقبلين على الزواج هم المصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر .

وتابعت : يمكن عمل تحاليل ما قبل الزواج فى المراكز الصحية المنتشرة فى انحاء الجمهورية .

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يمكن استلام نتائج الفحوص الطبية للمقبلين على الزواجخلال 14 يوم من اجراء التحاليل.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن استلام النتائج يكون بشكل سرى وأيضا كافة المناقشات تتم بشكل سرى.