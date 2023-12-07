اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 03:29 م
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وزارة الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج هدفها بناء أسرة خالية من الأمراض

الخميس، 07 ديسمبر 2023 03:09 م
وزارة الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج هدفها بناء أسرة خالية من الأمراض مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج الهدف منها هو بناء أسرة صحية خالية من الأمراض فى المستقبل .
 
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان إن الفئات المستهدفة من مبادرة فحص المقبلين على الزواج هم المصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر .
 
 
وتابعت : يمكن عمل تحاليل ما قبل الزواج فى المراكز الصحية المنتشرة فى انحاء الجمهورية .
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يمكن استلام نتائج الفحوص الطبية للمقبلين على الزواجخلال 14 يوم من اجراء التحاليل.
 
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن استلام النتائج يكون بشكل سرى وأيضا كافة المناقشات تتم بشكل سرى.
 
 
مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج
مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج

 







الصحة

فحص المقبلين على الزواج

الامراض

المراكز الصحية



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