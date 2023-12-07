وزارة الصحة تحذر من إصابات الالتهاب الرئوى فى الشتاء

كتب وليد عبد السلام

حذرت وزارة الصحة والسكان من انتشار مرض الالتهاب الرئوى، مؤكدة أنه ضمن أمراض الجهاز التنفسى التي تصيب البشر في فصل الشتاء، وأن لقاح المكورات الرئوية متوفر ويحمى من الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 90%، كما يحمى من المضاعفات حال الإصابة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه لا يوجد أي تفشيات وبائية تتعلق بالإنفلونزا أو كورونا أو الالتهاب الرئوى، مشيرة إلى أن الحالة العامة للأمراض التنفسية مستقرة، وهناك ترصد كامل لأى تفشيات وبائية، مضيفة أنه تم توفير كافة الكواشف الخاصة بتحديد إصابات الإنفلونزا وكورونا والالتهاب الرئوى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التواصل مع المعامل المركزية لعمل التحاليل المطلوبة للكشف عن الأجسام المضادة، مشيرة إلى أن مستشفيات الصدر ومراكز اللقاحات توفير لقاحات الإنفلونزا وكورونا والمكورات الرئوية.