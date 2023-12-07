اليوم السابع
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هيئة الدواء: الوقاية من مرض شلل الأطفال تتم بالتطعيم الدورى

الخميس، 07 ديسمبر 2023 01:28 م
هيئة الدواء: الوقاية من مرض شلل الأطفال تتم بالتطعيم الدورى هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن الوقاية من مرض شلل الأطفال تتم عن طريق التطعيم المخصص للمرض.
 
وأضافت هيئة الدواء المصرية: "تطعيم شلل الأطفال يكون إما عن طريق الحقن أو النقط وبيتقسم لجرعات أساسية وجرعات داعمة".
 
ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة تلقي تطعيم شلل الأطفال في مواعيده المحددة والمتابعة مع طبيب مختص في حالة عدم تلقي الجرعة في موعدها المحدد.
 
تستهدف الحكومة ممثلة في وزارة الصحة القضاء على الأمراض المعدية، حيث أعلنت الوزارة خلو مصر من مرض شلل الأطفال، وتم إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من المرض رسميا منذ 2006 وتسجيل آخر حالة إصابة عام 2004.






هيئة الدواء

الصحة

شلل الأطفال

تطعيم شلل الأطفال

اليوم السابع بلس



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