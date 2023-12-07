نقيب الصناعات الغذائية يشكل غرف عمليات بالمحافظات لمتابعة تصويت العمال بالانتخابات

كتبت آية دعبس

التقي خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات، بممثلي اللجان النقابية بالقاهرة والجيزة، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها النقابة العامة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

ويأتي الاجتماع الذي تناول خطة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية لحشد العمال ايام 10 و11 و12 ديسمبر، من خلال التنسيق مع كافة الاطراف المعنية لتسهيل عملية التصويت ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وتنفيذاً لتوجيهات النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بتوفير سبل الراحة والتسهيلات اللازمة لمشاركة جميع العاملين بالشركة الشرقية للدخان في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية المقامة في أيام 10 و 11 و 12 من شهر ديسمبر الحالي، وتم وضع الخطة الآتية اليوم الأول توفير 154 سيارة لنقل عدد 3320 العاملين من سكان محافظة الجيزة، مع توفير 36 سيارة لعدد 589 عامل مغتربا يعمل بالجيزة، مع توفير 6 سيارات لعدد 142 عامل بالإسكندرية بالإضافة لعدد 342 بمصنع باسيوط بدون سيارات كل ذلك الخروج على دفعات طوال اليوم ثم اليوم التانى كالاتي توفير 21 سيارة لعدد 491 عامل بالجيزة و 2 سيارة لعدد 52 عامل بالإسكندرية.

بالاضافة لعدد 50 عامل من ابوتيج و 7 عمال من منوف ثم اليوم الثالث توفير 52 سيارة لعدد 793 عامل بالجيزة وهناك تعليمات وخطة لمشاركة بالتناوب لعدد 2400 عامل يعملون بالاسواق بجميع مخازن الشركة على مستوى الجمهورية وذلك بالتنسيق مع اللجنة النقابية بالشركة الشرقية للدخان برئاسة الاستاذ وليد هليل عضو مجلس إدارة النقابة العامة.

وفي تصريحات صحفية، قال النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة ومهمتها التنسيق والتواصل مع اللجان النقابية علي مستوي الجمهورية ، لتسهيل تصويت عمال الصناعات الغذائية في ضوء ما اعلنا عنه سابقًا، مشيرًا الي دور اللجان في حشد العمال ايام 10 و11 و12 ديسمبر.

وأضاف: قمنا بتشكيل غرف عمليات في محافظات، القاهرة بمشاركة صلاح سنهابي الامين العام للنقابة، وجمال حافظ عضو مجلس ادارة النقابة، وفي محافظة الجيزة بمشاركة سيد ابوبكر امين الصندوق للنقابة، وليد سعيد عضو مجلس ادارة، وياسر احمد عيسي عضو مجلس ادارة وشريف عبدالظاهر عضو مجلس ادارة.

وفي محافظة القليوبية بمشاركة عمر محمد بدوي عضو مجلس ادارة، وفي محافظة الدقهلية بمشاركة عطية عبدالباري وكيل النقابة العامة، وفاطمة سمارة جلهوم عضو مجلس ادارة، وحمدي المالكي عضو مجلس ادارة.

وفي محافظة الشرقية، هشام فوزي ابوطالب امين عام مساعد للنقابة العامة.

وفي محافظة بورسعيد ومدن القناة بمشاركة محمد حسن عاشور.

وفي محافظة الاسكندرية ومرسي مطروح بمشاركة نهرو عبدالرحمن نائب رئيس النقابة العامة.

وفي محافظة المنيا بمشاركة سعد وليم لبس نائب رئيس النقابة العامة، شريف فولي امين صندوق مساعد النقابة العامة.

وفي محافظة قنا، بمشاركة محمود شمروخ عضو مجلس ادارة، وعبدالمنعم حسن علي عضو مجلس ادارة.

وفي محافظة سوهاج، بمشاركة عبدالرؤوف احمد عبدالعال نائب رئيس النقابة العامة، ومنتصر عبدالفتاح وكيل النقابة العامة.

وفي محافظة اسوان، بمشاركة رأفت محمد عبدالمعبود عضو مجلس الادارة.

واختتم ممثل عمال مصر تصريحاته قائلاً : دور غرف العمليات التنسيق علي مدار اليوم لتسهيل عملية تصويت وحشد العمال حتى نستكمل الدور الذي بدأناه مع الرئيس منذ سنوات في بناء الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة الانجازات التي بدأها الرئيس قبل سنوات.