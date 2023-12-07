اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 ديسمبر 2023 09:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب رئيس حزب مستقبل وطن: نؤكد على استمرار دعمنا لأخوتنا الفلسطينيين الأبطال

الخميس، 07 ديسمبر 2023 08:17 م
نائب رئيس حزب مستقبل وطن: نؤكد على استمرار دعمنا لأخوتنا الفلسطينيين الأبطال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، إن حزب مستقبل وطن حرص خلال الأيام الماضية على أن يتواجد في مؤتمر المجالس والعائلات لمصرية، وأبناء الصعيد يتميزون بكل معانى الرجولة والإخلاص والوطنية ونعبر لهم عن سعادتنا أننا نتواجد معهم اليوم في المؤتمر.
 
وأضاف خلال مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، تحت عنوان "صوت غزة"، نقلتها قناة إكسترا لايف، :"نؤكد في كل نسخة من نسخ المؤتمرات التي تمت بتنظيم مجلس القبائل والعائلات المصرية على استمرار دعمنا وتأييدنا لأخواتنا الأبطال من الشعب الفلسطيني ذلك الشعب البطل المؤمن بقضيته والمدافع عن أرضه تلك الأرض التي حولها كيان صهيونى مغتصب لساحة قتال ضد المدنيين تمارس فيه كل أشكال الحرب وكافة الممارسات التي لا تتوافق مع أي أعراف أو مواثيق إنسانية.
 
وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم: "كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الذي يمثل فخر وعزة لكل مصري في دعم القضية الفلسطينية".






وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه

دعم فلسطين

دعم غزة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة