موجز الاقتصاد: كهرباء القناة تعلن حالة الطوارئ لتأمين تغذية اللجان الانتخابية

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع، اليوم الخميس 7-12-2023 ، عددا من الأخبار الاقتصادية المحلية والدولية الهامة، مؤسسات التمويل الدولية تُروج للشراكة مع مصر فى تنفيذ برنامج «نوفى»، تصديري الكيماويات يتوقع نمو استثمارات قطاع الزجاج 25% خلال 2024...

مؤسسات التمويل الدولية تُروج للشراكة مع مصر فى تنفيذ برنامج «نوفى»

سلط البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، الضوء على الشراكة مع مصر فى تنفيذ مشروعات محورى الطاقة والغذاء ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك خلال مشاركة المؤسستين الدوليتين فى مؤتمر المناخ COP28.





كهرباء القناة تعلن حالة الطوارئ لتأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابية

قرر المهندس سامي ابو ورده رئيس شركة القناه لتوزيع الكهرباء تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته وعضوية كافة رؤساء القطاعات وعضو مجلس الإدارة وممثل العاملين بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات بكل قطاع برئاسة رئيس القطاع وعضوية مديرو عموم كل فرع وأعضاء اللجنة النقابية بكل فرع ورؤساء الهندسات والشؤن التجارية والشؤن الإدارية ومسؤلي الأمن وذلك خلال أيام الانتخابات الرئاسية.

تصديري الكيماويات يتوقع نمو استثمارات قطاع الزجاج 25% خلال 2024

توقع المجلس التصديري للكيماويات زيادة معدل الإنتاج والاستثمارات في قطاع الزجاج بنسبة 25% خلال العام المقبل، كما كشف المجلس أنه في نهاية 2024 أو مطلع 2025 تشغيل 3 افران لصناعة زجاج المائدة بطاقة إنتاجية تصل لنحو 60 ألف طن سنويا.

وزارة السياحة والآثار تنظم زيارات سياحية للوفود المشاركة فى معرض EDEX 2023

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والمجلس الأعلى للآثار، زيارات سياحية للوفود المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 لزيارة عدد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة والتي من بينها مناطق كل من أهرامات الجيزة وآثار سقارة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

الجمارك: الذكاء الاصطناعى أداة فعالة فى تحليل ومعالجة البيانات الجمركية

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أننا مستمرون في تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أداة فعالة ومتطورة فى تحليل ومعالجة البيانات تختصر الوقت وتقلل المجهود،

وزيرة التعاون الدولى تُلقى الكلمة الختامية لمنتدى الابتكار المستدام بمؤتمر المناخ

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في منتدى الابتكار المستدام، الذي يقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتنظمه مؤسسة العمل المناخي، غير الهادفة للربح،

كيف استطاعت "إبدأ" إحياء الصناعة المصرية من خلال توطين عدد من الصناعات؟

تتماشي توجهات المبادرة الوطنية " إبدأ " مع رؤية الدولة 2023 من خلال توطين الصناعات المختلفة سواء الدوائية أو الصناعات المغذية، أو الخاصة بالذكاء الإصطناعي ، بالإضافة إلي التحول للطاقة النظيفة من خلال الهيدروجين الأخضرأو تغيير ثقافة الإستهلاك لدي المواطن المصري بشكل عام للأفضل ليكون الهدف الإكتفاء الذاتي بالإضافة إلي إستهداف التصدير لتقليل الفجوة الإسترادية

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023.. عيار 21 يسجل 2780 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 استقرار ملحوظا وسجل جرام الذهب عيار 24 وهو عيار سبائك الذهب في مصر 3177 جنيها للجرام في حين يسجل السعر العالمي للذهب 2034 دولار للاوقية.

غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع هيئة التصنيف الفرنسية منح شهادات الاعتماد

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا اليوم مع وفد من هيئة التصنيف الفرنسية لبحث سبل التعاون في مجال منح شهادات الاعتماد لمستلزمات الانتاج اللازمة لتصنيع وبناء السفن.