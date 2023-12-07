اليوم السابع
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ممشى بنى سويف يستقبل 58 سائحاً على متن باخرة

الخميس، 07 ديسمبر 2023 10:00 ص
ممشى بنى سويف يستقبل 58 سائحاً على متن باخرة جانب من زيارة الأفواج السياحية
بنى سويف هانى فتحى

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استقبلت محافظة بني سويف، باخرة سياحية خلال رحلتها  ومرورها قادمة من أسوان متجهة إلى  القاهرة ، وعلى متنها فوج قوامه 58 سائحا متعددي الجنسيات.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل\ بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة .

فيما أعرب أعضاء الفوج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال الطبيعة واعتدال الطقس خلال فصل الشتاء ببني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات.

 

 
 






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