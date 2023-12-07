مقتل نجل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى السابق غادى أيزنكوت فى غزة

كتب أحمد جمعة ورامى محى الدين

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، مقتل نجل رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست الإسرائيلي، غادي أيزنكوت في المعارك التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة بقطاع غزة.

ونعى عدد من السياسيين الإسرائيليين نجل أيزنكوت الذي لقى حتفه على يد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك خلال المعارك الطاحنة التي تجري في القطاع خلال الساعات الماضية.

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتقاء 350 شهيدا في غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذكر إعلام فلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر في خان يونس منذ صباح اليوم.

كشفت الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 17177 شهيدا وأكثر من 46 ألف جريح جراء عدوان الاحتلال على القطاع منذ 7 أكتوبر.