مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين فى تصادم سيارتين على طريق مطروح

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، عند الكيلو 70 شرقي مرسى مطروح، أعلى كوبري فوكه على طريق الإسكندرية - مطروح، وتم نقل المصابين والجثت بسيارات الإسعاف إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

دخل مستشفى رأس الحكمة المركزي، تقي خالد جمعة " 20 سنة " من الإسكندرية، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم، وعادل شوقي عبدالسميع " 50 سنة " من المنصورة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم، ومصطفي محمد كامل " 29 سنة " من المنصورة، يعاني من اشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم، وجمال عبدالله حسن " 33 سنة " من المنصورة، اشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم، وأحمد سيد فرج " 34 سنة " من البحيرة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج وجروح متفرقه بالجسم وكسر باليد اليمني التحويل الي مستشفى مطروح العام.

كما استقبل المستشفى ميار عثمان" 25 سنة " من الإسكندرية، جثة هامدة، وعلي جلال علي " 58 سنة " من مطروح، جثه هامدة، والسيد عبدالمولي سليمان " 32 سنة " من المنصورة، جثه هامدة.

وتم رفع آثار الحادث إلى جانب الطريق، وإعادة حركة السير والسفر لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم وإجراء المعاينات، للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث واتخاذ اللازم.