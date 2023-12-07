اليوم السابع
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الخميس، 07 ديسمبر 2023 10:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى البلدة القديمة بالقدس

الخميس، 07 ديسمبر 2023 09:21 م
مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى البلدة القديمة بالقدس مستوطنون
أ ش أ

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نظم مئات المستوطنين الإسرائيليين، مساء اليوم الخميس، مسيرة استفزازية، انطلقت من باب الخليل بالقدس المحتلة، وصولاً لساحة وباب العامود، ومنها إلى الحى الإسلامى والسوق القديم وحى الواد، بمناسبة "الأعياد اليهودية"، وللمطالبة بإنهاء ولاية الأوقاف الإسلامية على المسجد الأقصى المبارك.

وأطلق المستوطنون المشاركون عبارات مسيئة للعرب والفلسطينيين، واعتدوا على عدد من المارة، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها لتجنب اعتداءاتهم.
ووضعت بلدية الاحتلال اليوم شمعدانا ضخما فى ساحة باب الحديد، أحد أبواب البلدة القديمة، لإنارته إيذانا بانطلاق "الأعياد".


ووفقًا للدعوات التى عممتها ما تسمى "جماعات الهيكل"، فإن المسيرة حصلت على موافقة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتهدف "لإزالة وصاية الأوقاف الإسلامية عن المسجد الأقصى، وتجديد السيطرة اليهودية الكاملة على القدس والأقصى".


وأضاءت بلدية الاحتلال سور القدس التاريخى من جهة باب الخليل بعروض ضوئية ضمّت الشمعدان الذى يُرمز له بهذا العيد.

 

 







مستوطنون

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فلسطين

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى



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